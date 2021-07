Covid-19. Autarcas do Algarve pedem alteração dos critérios do mapa de risco

Os autarcas algarvios pedem uma alteração dos critérios do mapa de risco da covid-19. A região está praticamente toda em risco elevado ou muito elevado de contágio, durante a época alta. A situação que deve manter-se nas próximas semanas.

O cartão de visita não estava nos planos de quem antevia a recuperação do turismo. O Algarve abre portas à época alta com a maior taxa de incidência do país: mais de 800 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Albufeira e Loulé lideram a lista, mas são já seis os concelhos algarvios no top10 da incidência no país. E a tendência é ainda crescente. Quase não há esperança de que a situação se inverta antes do final de agosto, à luz dos atuais critérios de risco.

Os autarcas olham, por isso, para o número de internados: esta sexta-feira eram 69, 16 deles em UCI. São valores bem distantes dos da ultima vaga e que justificam, segundo os autarcas, uma nova abordagem.

A métrica de risco determina para já o fecho do comércio às 22:30 e o dever de recolhimento às 23:00 em 14 dos 16 concelhos da região. Os hotéis registam uma ocupação de 60%, o que faz com que o verão de 2021 possa ser ainda pior que o anterior.