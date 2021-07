O primeiro-ministro António Costa prevê a "libertação total da sociedade" no fim deste verão, com a imunidade de grupo no combate à covid-19.

Na apresentação de quatro contratos de apoio ao investimento privado em Portugal, esta terça-feira, o chefe de Governo destacou o crescimento económico português:

Os quatro contratos fiscais de apoio ao investimento em Portugal, no valor de 140 milhões de euros, vão servir para criar cerca de 500 postos de trabalho e manter outros 1.600, reiterou António Costa.

São três contratos na área industrial, com destaque para as energias verdes, e outro no turismo, com dois hotéis em Manteigas e Alter do Chão.

Na cerimónia, que decorreu no Centro Cultural de Belém, o primeiro-ministro falou num ciclo de ouro para o investimento privado em Portugal, que este ano já bateu recordes de mais de 20 anos.