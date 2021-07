Covid-19. 40 milhões de brasileiros abaixo do limiar da pobreza

Brasil enfrenta uma onda de pobreza devido à pandemia. Estima-se que 40 milhões de brasileiros vivem abaixo do limiar da pobreza, cerca de um quinto da população.

O número de vítimas mortais tem caído no Brasil, ainda que se mantenha perto das 1.500 diárias. Na terça-feira, o país contabilizou 1.424 óbitos e 27.592 novas infeções por covid-19.

A aposta está na vacinação. O Governo brasileiro informou a chegada de um novo lote com mais de um milhão de vacinas contra a covid-19, por meio do consórcio Covax Facility, da OMS. No Estado de Minas Gerais, a vacina chega às zonas mais isoladas através de um autocarro.

Na Flórida, nos Estados Unidos, o nível de alerta dos hospitais subiu, não só devido ao número de casos, mas também ao número de internamentos. A larga maioria de quem precisa de ajuda médica, não está vacinada.

Na Austrália, o número de casos continua a aumentar, mas ronda os 110 diários. As maiores cidades do país, Sydney e Melbourne continuam em confinamento com ruas praticamente vazias.

