Covid-19. Restaurantes de Matosinhos com prejuízos avultados após novas medidas

Os restaurantes da zona de Matosinhos pedem o fim da obrigatoriedade de apresentar o certificado de vacinação contra a covid-19 ou um teste negativo.

Os clientes são obrigados a apresentar o certificado de vacinação ou o teste negativo caso pretendam ocupar os espaços interiores dos restaurantes, desde sexta-feira às 19:00 horas até segunda-feira.

Os empresários estão preocupados com o pagamento do subsídio de férias dentro de dias e com o fantasma que paira de poderem ser obrigados a encerrar as portas.