A exigência de passes sanitários e os incentivos à vacinação estão a gerar protestos em várias cidades da Europa.

Na Grécia, as manifestações ficaram marcadas por momentos de tensão entre os manifestantes e a polícia, que aumentou depois do arremesso de projéteis contra as autoridades.

Foi a segunda vez em apenas uma semana que milhares sairam à ruas na Grécia contra a vacinação, na véspera da votação no Parlamento de um decreto que pretende torná-la obrigatória para funcionários dos lares de terceira idade.

Muda o idioma mantém-se os argumentos. Em Paris, o protesto juntou centenas de pessoas que manifestavam contra as medidas.

A estes protestos, o Governo francês responde com números. O país registou mais de 21.000 novos casos no mesmo dia em que passou a ser obrigatória a apresentação do passe sanitário em espaços culturais.

Em Itália, a única medida de prevenção obrigatória que se mantém é o uso de máscara em espaços públicos fechados, mas o Governo não exclui maiores restrições caso a situação continue a agravar-se.