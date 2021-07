Governo faz nova avaliação da pandemia em Portugal

O Governo faz esta quinta-feira à tarde uma nova avaliação da pandemia em Portugal.

Terminou há instantes a reunião do Conselho de Ministros, onde foi reavaliada a lista de concelhos sujeitos a medidas mais restritivas de controlo da pandemia.

Novas propostas de lei para os combustíveis e juntas de freguesias

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes anunciou que foi aprovada uma proposta de lei, que vai para a Assembleia da República, para o Governo poder limitar as margens na venda dos combustíveis e gás.

"Uma vez aprovada a proposta de lei, pode o Governo, por portaria, e sempre por períodos limitados no tempo, fixar uma margem máxima para a venda de combustíveis", explica.

Já a ministra da modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, anunciou uma proposta de lei que prevê que todas as freguesias tenham um membro a exercer o regime em meio tempo.

Caso seja aprovada, a proposta de lei, que tem de ser submetida e aprovada pela Assembleia da República, implica um custo de 29 milhões de euros, que será pago através do Orçamento do Estado (OE).

Até agora este regime de meio tempo estava apenas previsto para as freguesias de maior dimensão e agora, caso a proposta seja aprovada na AR, passará a acontecer em todas as freguesias independentemente da sua dimensão.

A remuneração associada ao exercício da função em meio tempo em todas as freguesias é suportada pelo Orçamento do Estado, o que significa um encargo de 29 milhões de euros a transferir para as freguesias, acrescentou a governante.

A consideração de que todas as freguesias devem ter pelo menos um autarca a meio tempo tem sido uma das exigências da Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

"Nível de transmissão é menor". 29 concelhos em situação de alerta

A ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, atualiza a situação da pandemia em cada concelho, remetendo novas medidas para a reunião no Infarmed, na próxima terça-feira.

"Quando olhamos para os níveis de incidência e ritmo de transmissão, é hoje claro que o nível de transmissão, continuando acima de 1, é menor do que foi nas últimas semanas", afirmou Mariana Vieira da Silva.

A ministra salienta que há um "grande número de concelhos", sobretudo no litoral, com a incidência de 120 casos por 100 mil habitantes.

Neste momento, há 29 concelhos em situação de alerta, 56 em risco elevado (eram 44 há uma semana) e 61 em risco muito elevado (eram 46 há uma semana).

"O Governo sempre disse que o momento em que uma percentagem muito significativa da sua população tivesse duas doses de vacina, seria um momento de mudanças de políticas. Aproximamo-nos desse momento. É tempo de ouvir especialistas e de tomar decisões", afirma.

Sobre os testes à covid-19 em farmácias, a ministra diz apenas que o objetivo do Governo era testar mais a população: "Mês em que mais testámos foi o mês de julho".

Além de salientar que Lisboa e Vale do Tejo já não está em situação crescente de infeção, realça também a importância da vacinação. Portugal tem 47% da população com as duas doses da vacina contra a covid-19.

"O esforço, neste momento, é de aumentar a vacinação para nos prepararmos para outra fase. Ainda não será a de total normalidade, mas será diferente da que vivemos", disse.

A responsável garante a utilização de todas as vacinas disponíveis para assegurar um "ritmo de vacinação elevado".

Em atualização.