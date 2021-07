Covid-19. Três concelhos de Vila Real em risco elevado 

Três concelhos de Vila Real estão em risco elevado de incidência de covid-19.

A restauração é o setor mais afetado com o recuo no desconfinamento. Ao fim de semana, os restaurantes têm de encerrar às 22:30 e, no interior, só pode entrar quem tiver certificado digital ou teste negativo à covid-19.

Os empresários queixam-se das constantes mudanças de logística a que são obrigados e da falta de informação.

Os últimos dados dão conta de 181 casos ativos de covid-19 em Vila Real. Além da capital de distrito, estão também em situação de risco elevado os concelhos de Chaves, com 208 casos, e Valpaços com 52.