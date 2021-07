A pandemia teve um grande impacto no comércio. A baixa pombalina, em Lisboa, é uma das zonas mais afetadas.

No início do ano mais de 100 lojas tinham sido encerradas. O regresso dos turistas tem sido um balão de oxigénio, mas são poucas as pessoas que andam pela rua.

Apesar de todas as dificuldades, há muitas lojas com história que mantêm as portas abertas, mas admitem que precisam de mais apoios.