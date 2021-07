Covid-19. Duplicou a percentagem de pessoas com dificuldades em dormir

A percentagem de pessoas com dificuldade em dormir duplicou desde o início da pandemia. A conclusão é apresentada por um estudo da DECO Proteste.

Antes da pandemia, 22% das pessoas admitia ter algumas noites mal dormidas, 7% dizia dormir sempre ou quase sempre mal.

Com os confinamentos em Portugal, os números aumentaram: 36% admite algumas noites mal dormidas entre março e junho de 2020 e 32% entre janeiro e abril de 2021. 15% nunca conseguiu dormir bem no primeiro confinamento e 17% no segundo.

Atualmente, os números mantêm-se mais elevados do que antes da pandemia: 30% admite várias noites mal dormidas e 15% refere ter dificuldades mais severas.

Também a saúde mental foi prejudicada: quase dois terços das mulheres sentem-se afetadas pela pandemia, enquanto dois em cada cinco homens admitem impacto psicológico.

A saúde alimentar foi outra das vítimas da pandemia. Metade dos homens e três em cada cinco mulheres admitem ter ganhado peso desde que a covid-19 chegou ao país.

Neste estudo participaram 940 pessoas. A recomendação para quem tenha algum destes sintomas é que não os desvalorize e procure ajuda médica.