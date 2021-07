Empresários itinerantes dizem-se esquecidos e exigem autorização para regressar ao trabalho

Os empresários itinerantes dizem que foram esquecidos pelo Governo.

Em forma de protesto, e sem autorização do Governo, os empresários itinerantes montaram as diversões junto ao Ministério da Economia, na manhã desta quarta-feira. Com as feiras e romarias adiadas por mais um verão, pedem mais apoios.

Inseridos na mesma categoria dos parques aquáticos de diversão, que já reabriram, não entendem por que motivo continuam parados. Porém, garantem que vão avançar com medidas drásticas caso não obtenham resposta do Governo.

Na noite desta quarta-feira os empresários vão fazer uma vigília junto à casa do Presidente da República e para amanhã está marcado novo protesto à porta do Conselho de Ministros.