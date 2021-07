As três novas fases do desconfinamento em Portugal

Portugal passa a ter medidas que abrangem todo o país, em vez de se aplicarem por concelhos, a partir de domingo. O Governo definiu também três fases para a reabertura. Por exemplo, a partir de dia 1 de agosto, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e deixa de haver dever de recolhimento. Em setembro, o uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório. As discotecas e bares podem reabrir em outubro.

As medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, a partir do Palácio da Ajuda, em Lisboa.

"Contributo" da vacinação

O primeiro-ministro diz que Portugal está, neste momento, com um ritmo de transmissibilidade da covid-19 abaixo de 1 a nível nacional. Realça que as medidas restritivas e o avanço da vacinação contribuiram para isso.

Em direto do Palácio da Ajuda, em Lisboa, António Costa, compara os números de internamentos em janeiro "muitíssimo graves" com os números "contidos" atuais. Quanto aos óbitos fala numa "gigantesca diferença" entre a vaga de janeiro, com números elevados, e a vaga atual.

"A vacinação tem dado um contribuito muito positivo", afirma.

O responsável aponta para 57% da população portuguesa com a vacinação completa contra a covid-19 no próximo domingo, dia 1 de agosto. No início de setembro, as previsões são de 70% e em outubro de 85%.

MEDIDAS IGUAIS EM TODO O PAÍS

A partir de 1 de agosto, as medidas deixam de se aplicar concelho a concelho e passam a abranger todo o país, uma vez que a taxa de "vacinação é homogénea", a Variante Delta está em todo o território nacional a estamos num período de "grande mobilidade" devido às férias.

O comércio, a restauração e os espetáculos culturais passam a ter horário normal (com limite das 02:00h) e estão sujeitos às regras da DGS.

As seguintes atividades são permitidas, mediante a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste negativo:

Viagens por via aérea ou marítima;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Restaurantes no interior, aos fins de semana e feriados;

Ginásios (para aulas de grupo);

Termas e spas;

Casinos e bingos;

Eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado);

Casamentos e batizados com mais de 10 pessoas (até às 02:00h).

Sobre casamentos e batizados, Costa reconhece que insistir nesta questão porque "são muitas pessoas. Tendem a estar desprotegidas mais tempo e isso aumenta o risco".

3 FASES PARA A REABERTURA DO PAÍS:

Com base nas previsões para a vacinação, o Governo definiu três fases progressivas para a reabertura do país.

No entanto, o primeiro-ministro salienta a importância de continuar a apostar na proteção individual, como uso de máscara, distanciamento físico e higiene das mãos. António Costa pede ainda que evitem contactos desnecessários.

Fase 1 - a partir de 1 de agosto

Fim da limitação horária de circulação na via pública;

Espetáculos culturais com 66% lotação;

Casamentos e batizados com lotação de 50%;

Equipamentos de diversão segundo regras da DGS, em local autorizado pelo município;

Teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as atividades o permitam;

Continuam encerrados:

Bares e discotecas;

Festas e romarias populares.

Fase 2 (70% da população com vacinação completa - prevista para 5 de setembro)

Fim do uso obrigatório de máscara na via pública;

Casamentos e batizados com lotação de 75%;

Espetáculos culturais com 75% da lotação;

Transportes públicos sem limite de lotação;

Serviços públicos sem marcação prévia.

Continuam encerrados:

Bares e discotecas;

Festas e romarias populares.

Apesar do fim do uso obrigatório de máscara na rua, continua a ser proibida nos espaços fechados.

Fase 3 (85% da população com vacinação completa - outubro)

Abertura de bares e discotecas, com certificado digital ou teste negativo;

Restaurantes sem limite máximo de pessoas por grupo;

Fim dos limites de lotação.

Controlar a pandemia com a vacinação. Jovens abaixo dos 16 vacinados?

"Vamos procurar controlar a pandemia e garantir uma retoma da atividade de uma forma gradual acompanhando o ritmo de vacinação completa da população portuguesa", afirma António Costa, reforçando a confiança na task force.

O primeiro-ministro adianta ainda que será possível eliminar restrições mais cedo, "se tivermos a felicidade de as datas indicadas para completar cada uma das fases de vacinação serem concluídas mais cedo".

Apesar da vacinação, António Costa salienta que a pandemia não desapareceu. Está confiante que esse dia chegará, "são sabe é quando". Por isso, apela ao cumprimento de medidas individuais.

"O vírus permanece ativo e em mutação. Ninguém está em condições de garantir que não venham a existir novas variantes", afirma.

Quanto à vacinação de crianças e jovens abaixo dos 16 anos sem doenças, o primeiro-ministro mostra-se favorável e garante que Portugal está preparado para o processo. O Governo aguarda ainda a decisão da Direção-Geral da Saúde.

