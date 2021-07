Bares e discotecas pedem reabertura sem limites de horário

O sector dos bares e discotecas continua a sentir-se ignorado pelo Governo. Dizem estar preparados para abrir de uma forma responsável, mas pedem uma reabertura sem limites de horário.

O setor continua em suspenso, na esperança de voltar a ver o mundo a girar. Os empresários sentem-se esquecidos pelo Governo.

O Conselho de Ministros está hoje reunido para decidir os próximos passos no processo de abertura do país, dois dias depois de especialistas terem sugerido a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação contra a covid-19.