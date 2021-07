Empresários algarvios esperam alargamento de horários na restauração

No Algarve, a possibilidade de alívio nas medidas de desconfinamento, nesta altura do verão, é vista com grande expectativa. Os clientes concordam coma regularização dos horários.

A obrigatoriedade dos certificados digitais ou testes para o acesso ao espaço interior continua a ser um problema. A maioria dos restaurantes admite que ao fim de semana, só há procura para mesas de esplanada.

Ainda assim, o alívio das restrições do horário já deve ajudar a equilibrar as contas das próximas semanas.

No Algarve, apesar de existirem muitos concelhos em risco elevado ou muito elevado, já terá passado o pico da taxa de incidência, de número de casos diários covid-19 e internamentos.

