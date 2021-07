Pico da quarta vaga em Portugal já terá sido ultrapassado

O pico da quarta vaga em solo português já terá sido ultrapassado e a vacinação terá atenuado os efeitos de mais esta fase da pandemia de covid-19.

O país está numa curva descendente de novos casos, mas lenta e que segundo os especialistas pode-se prolongar até ao final de agosto.

Na média semanal de novos casos de covid-19 há uma redução em Lisboa e Vale do Tejo, no Algarve e mais recentemente no Norte. No entanto, ainda não há registo de uma descida de novos casos na região do Alentejo e nas ilhas.

O processo de vacinação terá contribuído para a diminuição das mortes e de internamentos, comparativamente a 1 de março.

A descida lenta poderá prolongar-se até ao final de agosto, com o fim de férias para muitos portugueses e da mobilidade entre regiões.

Com o país a preparar-se para um alívio de restrições, os rastreios, a testagem massiva, tal como as medidas individuais de prevenção deverão continuar a fazer parte do dia-a-dia.

