Restauração e comércio aplaudem fim das restrições horárias, mas insistem que continua a faltar apoios

Restaurantes e restante comércio de todo o país podem voltar aos horários normais, mas continua a existir um limite máximo para encerrarem: as 02:00. Para a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal é um alívio.

"Só temos de aplaudir porque a AHRESP propôs a eliminação das restrições horárias a partir do momento em que passou a ser obrigatória a exibição do certificado às sextas-feiras e aos fins de semana. (...) Não fazia qualquer sentido manter."

Até agora o certificado digital, ou teste negativo, era apenas necessário para permanecer no interior dos restaurantes dos concelhos de risco elevado ou muito elevado. No entanto, uma vez que as medidas passam a ser iguais para todos os concelhos, a partir de 1 de agosto vai ser preciso o certificado, ou o teste negativo, para entrar em todos os restaurantes do país aos fins de semana. A exceção continua a ser a esplanada.

A lotação dos espaços permanece igual. No caso dos restaurantes são seis pessoas por mesa no interior e 10 na esplanada. Só na última fase do desconfinamento, em outubro, é que deverá deixar de existir limites de lotação.

