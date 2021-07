As regras para o regresso do público aos estádios

Os eventos desportivos vão ter 33% de lotação nas bancadas e metade nos camarotes. A DGS já entregou à Liga o documento com as regras para a abertura ao público dos estádios no próximo domingo.

A Direção-Geral da Saúde definiu as regras para a abertura dos eventos desportivos ao público, nomeadamente os estádios de futebol e o documento já está nas mãos da Liga de Clubes.

As bancadas vão poder receber 33% da lotação e os camarotes metade.

Os lugares sentados devem ter 2 lugares livres entre os espetadores e vão ser desencontrados em cada fila, com a necessidade de reforçar o número de stewards para garantir que os adeptos se mantêm sentados e de máscara.

Tal como na Supertaça, os adeptos vão ter de apresentar o certificado digital com a vacinação completa, um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes ou um teste antigénio negativo até 48 horas antes e uma temperatura corporal inferior a 38 ºC.

O documento chegou esta sexta-feira de manhã à Liga, poucas horas do anúncio do primeiro-ministro.

A Supertaça acontece a poucas horas da abertura generalizada dos estádios, que no futebol profissional são organizados pela Liga.

Jogos adiados

Entre esta sexta-feira e domingo decorriam quatro jogos da segunda fase da Taça da Liga, mas como o Governo só abriu as portas dos estádios a partir de domingo, a Liga esteve em contacto com os clubes para tentar reagendar os encontros marcados.

Dos quatro, três foram adiados. Só o Paços de Ferreira com o Gil Vicente se mantém, devido à necessidade de descanso da equipa pacence envolvida em competições internacionais e, por isso, à porta fechada.