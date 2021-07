Covid-19. Madeira recebeu 85.000 turistas no último mês

A Madeira registou 85.000 turistas no último mês e meio e os número estão agora próximos dos níveis pré-pandemia, mas houve mudanças. Os turistas são mais jovens e chegam de novos mercados.

Devido às restrições no âmbito da covid-19, os turistas optam por passeios ao ar livre. Também por causa da doença, os visitantes são mais jovens.

Apesar da retoma acelerada do turismo, as autoridades regionais não vão alterar as restrições. E, por isso, o uso da máscara e o recolher obrigatório a uma da manhã continuam em vigor até ao fim de agosto.

