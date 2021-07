As novas medidas de desconfinamento vão permitir que os espaços culturais funcionem de acordo com o horário de licenciamento. Na 1.ª fase de desconfinamento, a lotação também vai aumentar de 50% para 66%.

A apresentação do certificado digital ou de um teste negativo à covid-19 passam a ser obrigatórios em espetáculos com 500 pessoas em espaços fechados e com mais de 1000, em ambiente aberto, mas esta medida não se aplica a eventos que já tenham vendido bilhetes.

Na fase 2 de desconfinamento prevista para o início de setembro, a lotação dos espaços culturais passa para 75%. A fase 3 vai permitir a lotação máxima nos eventos.

VEJA MAIS: