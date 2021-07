Evolução da pandemia com tendência decrescente, exceto no Norte e Alentejo

A evolução da covid-19 em Portugal regista uma tendência estável e decrescente a nivel nacional, exceto no Norte e Alentejo, de acordo com o relatório de monitorização das "linhas vermelhas" para a covid-19, divulgado esta sexta-feira.

O relatório indica, ainda assim, que é expetável que o número de mortes aumente nas próximas semanas, assim como a pressão nos hospitais.

No documento da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), é referido que a atividade epidémica está em crescimento na região Norte e Alentejo.

"Mesmo que a tendência decrescente se confirme nas próximas semanas, é esperada a continuação do aumento da pressão sobre os cuidados de saúde e da mortalidade nas próximas semanas", realça.

Segundo o relatório, o número de casos de infeção por covid-19 observou uma tendência estável e decrescente, nos últimos 14 dias.

"A 28 de julho de 2021, a incidência cumulativa a 14 dias foi de 420 casos por 100.000 habitantes em Portugal, representando uma tendência estável a decrescente. A 24 de julho ocorreu um máximo de notificação, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 438 casos por 100.000 habitantes", refere o documento.

É verificado o aumento da incidência no Alentejo (320), com mais 21%, e a região do Algarve mantém os maiores valores de incidência (869), ainda que com uma redução de 11% em relação à última semana.

