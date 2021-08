Bares reabriram à meia-noite com bastante otimismo

Na madrugada deste domingo, alguns bares, em Lisboa, abriram portas depois da meia-noite. No Algarve, a reabertura só deve acontecer esta noite, mas proprietários e clientes mostram-se satisfeitos com o regresso.

Já passava da meia-noite quando, pela primeira vez em muitos meses, as luzes e a música marcavam presença no Bairro Alto, em Lisboa. Foi um retomar tímido, já que só era permitido manter as portas abertas até às 02:00.

Os proprietários acreditam que esta primeira noite foi um bom presságio. Os clientes mostram-se também entusiasmados com a reabertura, mesmo com a obrigatoriedade de cumprir as regras da restauração.

Agosto torna-se assim num mês de esperança para bares e discotecas. Mas o regresso às pistas de dança, em pleno, só está previsto para outubro.

