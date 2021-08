Banguecoque volta a confinar em agosto para travar a pior fase de covid-19

A Tailândia vai prolongar a partir de terça-feira o confinamento de Banguecoque e de 28 outras províncias durante agosto, uma medida para travar a pior fase do surto de covid-19 no país.

A decisão das autoridades surge numa altura em que a Tailândia está a registar máximos de infeções e mortes, apesar das fortes restrições impostas durante semanas.

A Tailândia registou nas últimas 24 horas 17.970 infeções por covid-19 e 178 mortes, após um fim de semana em que foram novamente registados os números mais elevados desde o início da pandemia , devido ao forte impacto da variante delta.

Restrições deverão permanecer em vigor durante o mês de agosto

As restrições, que podem permanecer em vigor em grande parte do país ao longo de agosto, incluem um recolher obrigatório a partir das 21:00, limitando as reuniões a cinco pessoas, bem como o encerramento de restaurantes, parques, centros comerciais e estabelecimentos de entretenimento.

As autoridades indicaram que tencionam reunir-se a 18 de agosto para reavaliar o impacto das medidas.

A campanha de vacinação, que começou em fevereiro, está atrasada em relação ao calendário inicial apresentado pelo Governo, e até agora apenas 5% da população elegível para a vacinação recebeu as duas doses.

Por outro lado, a situação nos hospitais é crítica, especialmente na capital, onde os centros de saúde estão completamente sobrecarregados.

