Agosto é o mês dos emigrantes e muitos deles não visitavam Portugal há pelo menos dois anos.

Sem as festas e romarias tradicionais o interior perdeu o brilho de outros verões, mas a visita não podia voltar a ser adiada até porque as saudades são muitas e os cuidados a ter com a covid-19 não mudam com as fronteiras.

Em Mangualde, a junta de freguesia tem jovens voluntários a deixar conselhos para que as saudades não signifiquem um aumento de casos.