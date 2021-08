Reabertura de bares e discotecas. Proprietários dizem que retoma está a ser lenta

Na madrugada deste domingo, alguns bares, em Lisboa, abriram portas depois da meia-noite. Os clientes mostram-se satisfeitos com o regresso e os proprietários pedem ao Governo para que não volte a dar um passo atrás.

Com o alívio das restrições, não foram muitos o que abriram portas com as novas regras.

As medidas da nova fase de desconfinamento passaram a ser a nível nacional e preveem o funcionamento dos bares e restaurantes até às 02:00.

As discotecas também podem fazê-lo, desde que cumpram as mesmas regras e se tiverem Classificação das Atividades Económicas, o chamado CAE, de bar. A pista de dança permanece encerrada, podendo o espaço ser ocupado por mesas.

