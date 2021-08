A Polícia Marítima aplicou mais de 70 multas por violação das regras da pandemia nas praias, maioritariamente nas zonas de Lisboa e do Algarve.

De acordo com o Jornal de Notícias, a falta de máscaras e a realização de eventos sem autorização foram as razões mais comuns de incumprimento, com 22 pessoas multadas no valor de 50 euros por não usarem máscara no acesso ao areal.

No que diz respeito a eventos, 23 foram interrompidos pelas autoridades, com os promotores a serem multados em mais de mil euros.

Estas contraordenações registaram-se maioritariamente na zona de Lisboa e do Algarve.