Marcelo Rebelo de Sousa está dispensado de isolamento profilático de 14 dias pela visita ao Brasil, um dos países que consta da lista vermelha para entrada em Portugal.

A exceção não foi incluída na resolução que saiu do último Conselho de Ministros, mas tem cobertura num decreto-lei com valor superior, publicado em junho, para regulamentar o Certificado Digital Covid-19 da União Europeia.

O Presidente da República, o ministros dos Negócios Estrangeiros ou qualquer outro cidadão com Certificado Digital Covid-19 da União Europeia, com dupla vacinação há pelo menos duas semanas, estão isentos de isolamento profilático.

Esta é uma exceção que ficou esquecida, direta e indiretamente, no texto da resolução do Conselho de Ministros do último dia 30 de julho que restringe a circulação a quem chegar do Brasil, da África do Sul, da Índia ou do Nepal.

Mas um decreto-lei tem mais força que qualquer resolução do Governo e há um, de 25 de junho, que desobriga de quarentena todos os que cheguem ao país com certificado digital da União Europeia e vacinação completa há mais de 14 dias.