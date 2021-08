Espetáculos ao ar livre devem ter bilhetes e lugares marcados

Os espetáculos realizados ao ar livre, mesmo que gratuitos, terão de ter lugares marcados e as entradas serão controladas através da apresentação de bilhete.



A medida está prevista numa orientação atualizada pela Direção-Geral da Saúde que esclarece as dúvidas que as empresas de eventos ainda tinham sobre a realização de eventos em recinto aberto.

Os espetáculos fora de espaços fechados terão de estar devidamente delimitados, de forma a impedir a entrada de pessoas sem bilhete, e o uso de máscara continua, para já, a ser obrigatório.

Há também medidas específicas relativas ao distanciamento físico e ao consumo de comida e bebidas durante os eventos.



Ultrapassado marco de 200 milhões de casos de covid-19 no mundo, mais de 4,2 milhões de mortos

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 200 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México e Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

