Covid-19. Malta impede entrada de recuperados com uma dose da vacina

Quem esteve infetado com covid-19 e só tomou uma dose da vacina não consegue entrar em Malta com o certificado de vacinação. O país não aceita turistas nestas condições e este sábado uma portuguesa ficou retida.

Com o aumento de casos de covid-19 no país, Malta decidiu apertar medidas para os turistas que querem visitar o arquipélago. Desde 14 de julho que a entrada só é autorizada a quem tem duas doses de uma vacina aprovada pela União Europeia. À exceção da Johnson, que é de toma única.

As autoridades de Malta não aceitam certificado de recuperação da doença, nem a entrada de um passageiro que tenha tomado apenas uma dose da vacina, mesmo que já tenha sido infetado. No Aeroporto Internacional de Malta ficam retidas dezenas de pessoas todos os dias.

Quem não cumpre os requisitos, é obrigado a uma quarentena de 14 dias com o custo de 1.400 euros. A alternativa é sair do país no próprio dia.

Para evitar ser apanhado de surpresa, antes de viajar para fora de Portugal consulte a página do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou da União Europeia, que disponibilizam informações sobre os documentos necessários para cada país.