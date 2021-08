Mais de 30 funcionários chineses foram demitidos ou punidos por não terem respondido adequadamente ao último surto de covid-19 no país, informou esta segunda-feira a imprensa estatal.

Segundo o jornal oficial Global Times, entre os funcionários governamentais punidos estão um vice-presidente da câmara, chefes de distrito e de comissões de saúde locais e funcionários da administração dos hospitais, aeroportos e departamentos de turismo.

A China anunciou ter identificado, nas últimas 24 horas, 94 casos por contágio local, quase todos detetados nas províncias de Henan e Jiangsu.

O último surto começou há três semanas no aeroporto da cidade de Nanjing, no leste do país. A variante delta, altamente contagiosa, infetou os trabalhadores do aeroporto e, desde então, alastrou-se a diferentes províncias do país.

O surto gerou novas restrições nas viagens internas, o confinamento de bairros e o isolamento de toda a cidade de Zhangjiajie, com uma população de 1,5 milhão de pessoas.

As autoridades da cidade chinesa de Wuhan anunciaram este domingo o fim de uma operação de rastreio da covid-19, organizada após um ressurgimento da doença, mais de um ano após o seu aparecimento pela primeira vez na cidade.

Testes realizados a mais de 11 milhões de pessoas desde terça-feira proporcionam uma "cobertura completa" de todos os residentes da cidade, exceto crianças com menos de seis anos e estudantes em férias no estrangeiro, anunciou numa conferência de imprensa Li Tao, um alto funcionário municipal, de acordo com a agência noticiosa Xinhua, citada pela agência France Presse.

Este sábado, Wuhan registou 37 casos de covid-19 transmitidos localmente e 41 portadores assintomáticos do vírus SARS-CoV-2 foram identificados na última ronda de testes, de acordo com a Xinhua.

CHINA ENFRENTA RESSURGIMENTO DA DOENÇA

A China anunciou há um ano ter praticamente erradicado a doença, depois do aparecimento do SARS-CoV-2 em Wuhan no final de 2019, expresso através de um surto inicial que levou a um confinamento rigoroso da população da cidade no início de 2020. Agora o país está a enfrentar um ressurgimento da doença.

As autoridades chinesas anunciaram a mobilização de mais de 28.000 trabalhadores da área da saúde, que foram alocados numa campanha de rastreio levada a cabo num total de 2.800 locais.

Em resposta ao ressurgimento da covid-19, as autoridades chinesas decretaram o confinamento da população de cidades inteiras e tomaram medidas como a interrupção das ligações de transportes domésticos e a organização de rastreios massivos.

Pequim reforçou ainda as restrições às viagens de chineses de e para o estrangeiro.

Na quarta-feira, as autoridades de imigração chinesas anunciaram que deixariam de emitir passaportes comuns e outros documentos para saídas do país por razões "não imperativas e não urgentes".

