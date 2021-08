Escócia levanta último nível de restrições e reabre discotecas sem uso de máscara

A Escócia levantou o último nível de restrições, com a reabertura de discotecas. Na Alemanha e em Inglaterra, aposta-se na vacinação dos jovens, faixa etária onde os casos de infeção têm aumentado.

Na Austrália, as duas maiores cidades Sidney e Melbourne mantêm-se em confinamento. No país, onde apenas 22% da população tem a vacinação completa, foi aprovada a terceira vacina. As primeiras doses da Moderna chegam no próximo mês

Em Wuhan terminou este domingo a testagem aos 11 milhões de habitantes, depois de um surto, na cidade chinesa onde começou a covid-19 no mundo. A China tenta travar os novos focos no país, devido à variante Delta, a mais contagiosa.