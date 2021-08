Covid-19. Locais de diversão noturna abrem em Berlim como centros de vacinação 

A Alemanha vai acabar com os testes gratuitos à covid-19 em outubro, como forma de incentivar a população a ser vacinada.

Em Berlim, há clubes que abrem à noite como centros de vacinação. Na iniciativa que pretende atrair os jovens, basta aparecer sem marcação.

Nos Estados Unidos, os novos casos diários têm ultrapassado os 100 mil. O país vai mandar para o México 8,5 milhões de vacinas para ajudar na luta contra a terceira vaga que atinge pessoas mais novas.

Na Ásia, as Filipinas aprovaram o uso de uma vacina fabricada nos Emirados Árabes Unidos, sendo mais uma ajuda para acelerar a campanha de vacinação no país, onde apenas 6% da população tem a vacinação completa.

Já a Coreia do Sul, registou o maior aumento diário de casos e a maioria na capital Seul. As viagens de verão têm disseminado as infeções. Perante o aumento de casos, o Governo apela à população para ficar em casa no feriado de sexta-feira.