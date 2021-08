GNR apreende droga numa festa ilegal em Vila Nova da Barquinha

A GNR encerrou na madrugada de sábado uma festa ilegal de música eletrónica com cerca de 100 pessoas em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.

Na sequência de uma denúncia, os militares fiscalizaram o evento, que envolvia diversas tendas, barracas, pistas de dança e um local de controlo de entradas.

Durante a ação, a GNR a apreendeu 23 doses de haxixe, 50 mililitros de óleo de canábis, 26 doses de liamba e 2,28 gramas de cogumelos alucinogénios e elaborou os respetivos autos de contraordenação.

A ação do Posto Territorial de Vila Nova da Barquinha contou com o reforço do Destacamento Territorial de Torres Novas, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Posto Territorial do Sardoal.

Veja também: