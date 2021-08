Covid-19. Israel começa a exigir certificados em espaços públicos

Apesar da vacinação em massa e do reforço de doses para maiores de 50 anos, a variante Delta, está a fazer aumentar os casos em Israel, que esta terça-feira registou o maior aumento diário de infeções desde janeiro.

Para incentivar os cidadãos a vacinarem-se contra a covid-19, em Israel passa a ser obrigatório, a partir desta quarta-feira, apresentar um teste negativo ou um certificado de vacinação para entrar em espaços públicos.

Os Estados Unidos da América ultrapassaram as 1.000 mortes, o valor mais alto desde março. Também o México registou o maior aumento diário de mortes.

Na terceira vaga da pandemia, a França aponta mais de 100 mortos, em 24 horas, o que não se via há vários meses e nos cuidados intensivos estão quase 2.000 pessoas, o valor mais alto desde meados de junho.

Na Austrália, a variante delta faz disparar os casos, com o valor mais alto de sempre em Novas Gales do Sul. O surto propagou-se à Nova Zelândia, que regista sete pessoas infetadas.

No Japão, o grande prémio de Fórmula 1, que estava previsto começar dia 10 de outubro, foi cancelado pelo segundo ano consecutivo. A decisão foi tomada pelo Governo perante o aumento de casos no país que já levou ao prolongamento do Estado de Emergência em Tóquio e noutras regiões.

