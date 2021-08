Discotecas reabrem nos Açores com apresentação de testes negativos ou certificado digital

Nos Açores, as discotecas já reabriram ao público. Em São Miguel e na Terceira, as únicas ilhas com transmissão comunitária do novo coronavírus, só é permitido entrar depois da apresentação de um teste negativo à covid-19 ou do certificado digital.

No interior, fazem-se os últimos preparativos para confirmar que está tudo preparado para receber as dezenas de pessoas que aguardam à entrada. Depois de meses de espera, as discotecas nos Açores reabriram esta quarta-feira, com regras.

A entrada no estabelecimento só é permitida mediante a apresentação do certificado digital válido ou de um teste negativo à covid-19. Os registos dos testes devem ser guardados durante 14 dias. Esta regra, para já, só se aplica em São Miguel e na Terceira – as únicas ilhas com transmissão comunitária.

No exterior dos espaços é também necessário manter uma distância de dois metros nas filas de espera. No interior é proibido consumir bebidas e alimentos na pista de dança, assim como tirar a máscara. A renovação do ar deve ser frequente e os desinfetantes têm de estar espalhados pelo estabelecimento.

Também a lotação é limitada. Em São Miguel, a lotação dos espaços é menor porque o risco de transmissão na ilha é médio alto. Os boletins de risco, que definem a ocupação máxima dos espaços, são atualizados todas as quintas-feiras.