Covid-19. Ordem dos Médicos diz que é cedo para aliviar medidas

O Governo anunciou, esta sexta-feira, a antecipação da segunda fase de desconfinamento, depois de Portugal ter atingido os 70% de pessoas com a vacinação completa. O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos considera que o Executivo tomou uma atitude precipitada e meramente política.

O mês de agosto é marcado pelas férias, a mobilidade e os encontros familiares. Para o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, seria essencial esperar mais um pouco para medir o peso das férias nos números da pandemia.

Portugal atingiu, na quinta-feira, 70% da população com a vacinação completa. O Governo levou cerca de 24 horas a avançar para a segunda fase do desconfinamento. Isso significa que há milhares de vacinados que contaram para a validação das novas medidas, mas não têm ainda direito à validação do certificado digital.

Os especialistas dizem que é cedo para aliviar medidas que aproximem socialmente as pessoas, numa altura em que as novas variantes afastam cada vez mais a convicção de que algum dia se irá atingir a imunidade de grupo contra o novo coronavírus.

Os especialistas lembram que 70% é apenas uma média, uma grande parte da população ativa continua sem a vacinação completa.