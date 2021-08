Covid-19. Projeto-piloto promove testagem voluntária no setor da construção

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) vai promover rastreios à covid-19 em cerca de 600 estaleiros da região Norte para mitigar o contágio num setor caracterizado por uma grande mobilidade dos trabalhadores.

"Este projeto-piloto de testagem voluntária aos trabalhadores do setor tem por objetivo contribuir para suster as cadeias de transmissão do vírus SARS-CoV-2 e, correspondendo ao repto lançado pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, vão ser realizadas ações em cerca de 600 estaleiros de obra localizados na área de atuação da ARS [Administração Regional de Saúde] Norte", disse à agência Lusa o presidente da AICCOPN.

Segundo Manuel Reis Campos, este projeto-piloto insere-se nas ações que a associação tem promovido para manter a "Construção Segura e Saudável", em parceria com a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), a Direção Geral de Saúde (DGS), e a ARS, e "constitui um contributo eficaz no controlo e mitigação do risco de contágio desta doença nos locais de trabalho, protegendo desta forma as empresas, os seus trabalhadores e, consequentemente, a população geral".

A primeira ação de rastreio decorreu na quinta-feira no estaleiro de uma obra no Aeroporto Sá Carneiro, da empresa Gabriel Couto, tendo sido testadas várias dezenas de trabalhadores.