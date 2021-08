Covid-19. Reino Unido reporta 37.314 novos contágios

A Inglaterra terminou quase todas as restrições há um mês, uma delas foi o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados e em transportes. O Governo previa um aumento significativo do número de casos diários.

O número de novos casos diários diminuiu durante duas semanas, mas desde o dia três, que a média não pára de subir.

Nas últimas 24 horas, foram registados 37.314 contágios. O número está novamente a aumentar e nas quatro nações que compõem o Reino Unido.

O aumento de casos já está a ter reflexos nas mortes no número de internamentos. Ambas as contagens aumentaram cerca de 10% nos últimos sete dias.

O Reino Unido contabiliza 76% da população britânica com a vacinação completa.

