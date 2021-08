Covid-19. Protesto contra confinamento na Austrália acaba de forma violenta

Na Austrália, milhares de pessoas contra o confinamento entraram este sábado em confrontos com a polícia. Em Melbourne, 218 pessoas foram detidas e seis agentes tiveram de ser hospitalizados.

Os manifestantes a quebraram a barreira formada pelas forças de segurança, obrigando a polícia a usar gás pimenta para conter os protestos.

Também em Sydney, o epicentro do novo surto com a variante Delta, foram registados confrontos com as autoridades.Mas os agentes terão conseguido impedir que pequenos grupos se juntassem para um protesto organizado.

Estes confrontos acontecem numa altura em que foram confirmados 894 novos casos de covid-19 no país, o valor mais elevado desde o início da pandemia.