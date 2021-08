Serviços públicos sem marcação prévia. “Haverá um pico de procura e será normal existirem dificuldades”

Os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de 1 de setembro, segundo as novas restrições no âmbito da covid-19 aprovadas esta sexta-feira em Conselho de Ministros.

O bastonário da Ordem dos Notários, em entrevista à SIC Notícias, falou na criação de meios digitais e da intervenção dos cartórios notariais no exemplo da renovação do cartão do cidadão.

“A ordem dos Notários tem apelado ao Ministério da Justiça para criar meios digitais que ajudem os cidadãos a praticar alguns dos atos ou serviços que lhe permitam, nomeadamente, a renovação do cartão do cidadão, a partir de casa” e “faria todo o sentido que a rede dos cartórios notariais passasse também a intervir nestes tipos de atos” disse Jorge Batista Silva.

Os serviços do Instituto dos Registos e do Notariado no Campus da Justiça, em Lisboa, também já estão a funcionar ao sábado, entre as 9:00 e as 15:00.