Portugal avança no desconfinamento. O que muda a partir desta segunda-feira

Arranca esta segunda-feira a segunda fase de desconfinamento, uma semana antes do previsto. O Presidente da República pede responsabilidade aos portugueses.

O que muda e o que continua igual

No interior dos restaurantes passam a ser permitido grupos de oito pessoas e nas esplanadas de 15. Ao fim de semana ou feridos continua a ser necessário apresentar teste negativo ou certificado digital para comer no interior dos estabelecimentos, que continuam também a poder ter as portas abertas até às 02:00.

Nas lojas, a ocupação máxima também aumenta, de seis para oito pessoas por 100 metros quadrados. Espetáculos culturais, casamentos e batizados vão poder aumentar a lotação de 50 para 75%. Já nos transportes públicos deixa de haver limites.

Atingida a meta de 70% da população vacinada, a segunda fase de desconfinamento acontece uma semana antes do previsto.

Esta segunda-feira o país passa para a situação de contingência. Continua a ser obrigatório apresentar teste negativo ou certificado digital para entrar num hotel, frequentar aulas de grupo no ginásio, ir às termas, casinos, fazer viagens de barco ou de avião e ainda para participar em eventos no exterior com mais de 1.000 pessoas, ou com mais de quinhentas num ambiente fechado.

A mesma regra aplica-se também em casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.

No arranque do próximo mês o atendimento nos serviços públicos, como nas lojas do cidadão, passa a ser feito sem marcação.

Quanto ao teletrabalho deve manter-se sempre que possível.

