Desconfinamento. "Enquanto não libertarem os lugares em pé, não conseguimos trabalhar mais"

O aumento da lotação em espetáculos para 75%, que entra em vigor esta segunda-feira, é vista pelos promotores de espetáculos como um sinal positivo. No entanto, os profissionais do setor dizem que sem o regresso da plateia em pé continuam limitados para trabalhar.

O festival Música no Parque decorre, em Cascais, até ao próximo sábado. Apesar do anúncio do Governo do aumento da lotação dos espetáculos, a organização não vai a tempo de aplicar a nova medida que prevê a subida da lotação para 75%.

A Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos já não vê salvação possível para o setor neste verão. Pedem o regresso da plateia em pé, uma vez que, antes da pandemia, era desta forma que se realizavam a maior parte dos espetáculos em Portugal.