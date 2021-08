Metro do Porto espera aumento da procura com o fim das restrições de lotação

O Metro do Porto espera que o fim da lotação de dois terços nos transportes públicos faça crescer a procura. A empresa registou prejuízos superiores a 90 milhões de euros no ano de 2020.

“A lotação naturalmente vai crescer. Nós já estávamos a sentir esse crescimento. Neste momento estamos com um nível de procura de cerca de 75% do que era a procura normal. As nossas expectativas, e a oferta que estamos a planear, garante um nível de serviço para cerca de 200 mil utilizadores. Ainda aquém dos recordes batidos em 2019, mas já um nível significativamente superior ao que fomos verificando nos últimos meses”, explica Tiago Braga, presidente do Metro do Porto.