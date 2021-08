STCP saúda decisão de pôr fim aos limites na lotação dos transportes públicos

A movimentação de autocarros na estação da Trindade, no Porto, parece não ter sofrido alterações na manhã desta segunda-feira, data em que entrou em vigor o fim dos limites na lotação dos transportes públicos. A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) considera que os protocolos de higiene já implementados são suficientes e saúda a medida do Governo.

“Esta medida é tomada em muito boa hora e importante também para respondermos, a partir de meados de setembro, ao previsível aumento de procura da STCP com o regresso às aulas e com – o que todos esperamos – o regresso à normalidade”, explica Fernanda Almeida, representante do departamento de marketing da STCP.

Além do alívio das medidas, que entram em vigor esta segunda-feira, a empresa de transportes do Porto destaca que os cuidados para a segurança dos motoristas e passageiros mantêm-se ativos.

“Os cuidados que temos são sempre os mesmos: todos os motoristas têm mascara, têm gel à disposição, os clientes têm de entrar com máscara, os autocarros – na medida do possível – estão ventilados. Portanto, estamos confiantes que, se a medida foi tomada superiormente, irá correr tudo bem”, sublinha.

