Terminam hoje as limitações à lotação dos transportes públicos

A partir de hoje terminam as limitações à lotação dos transportes públicos.

Os transportes públicos deixam assim de ter as limitações a que estavam sujeitos desde 10 de junho, ou seja, lotação de dois terços e, no caso de táxis e TVDE, proibição de utilização do banco da frente.

Os passageiros consideram que excessos, sempre existiram. As empresas dizem-se preparadas para o aumento de circulação que se vai sentir sobretudo a partir de setembro.

A STCP saúda a decisão de pôr fim aos limites na lotação dos transportes públicos. O Metro do Porto espera aumento da procura com o fim das restrições de lotação.