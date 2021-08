Covid-19. "Transportes públicos nunca foram alvo de uma análise séria"

Para o investigador do Instituto de Medicina Molecular, o ónus ao longo destes meses tem sido colocado sobre a restauração e sobre as festas socias e não tanto sobre os transportes que, segundo considera, nunca foram alvo de uma análise séria. Ou seja, nunca foi estudado o seu papel na propagação da covid-19.

"Finalmente parece que iniciámos essa discussão sobre o papel dos transportes pública na propagação do vírus. Começámos a discussão no fim", disse, numa entevista à SIC Notícias.

Entram hoje em vigor novos alívios das restrições que incidem, principalmente, sobre as lotações dos espaços. Miguel Castanho defende que a lotação por si só "não quer dizer muito" e o que conta "é a proximidade das pessoas".

Em entrevista na Edição da Tarde, o investigador afirmou que a ideia que passa é que, pese embora os alertas para as pessoas não baixarem a guardar e manterem o uso de máscara, há um "certo relaxamento" e a perceção de uma "melhoria que não tem paralelo nos números reais".

"Os valores da incidência apontam para elevados níveis de circulação do vírus", afirmou, defendendo que o pico do verão seria a melhor altura para combater a disseminação do vírus com vista a um outono mais tranquilo.