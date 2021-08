Hospitais registaram mais de 62 mil internamentos desde o início da pandemia 

A SIC teve acesso aos números totais de infetados que foram internados desde a chegada da pandemia de covid-19 a Portugal.

Em 16 meses, foram perto de 62.400 as pessoas que ocuparam camas hospitalares para se tratarem da covid-19. Cerca de 20% dos que estiveram internados morreram no hospital.

Desde o início da pandemia, quase 7.915 pessoas estiveram internadas em cuidados intensivos, um número que representa mais de um terço de todos os que anualmente precisam medicina intensiva.

Insuficiências respiratórias provocadas por pneumonias graves, embolias pulmonares, doença cardiovascular ou renal foram as razões que levaram muitos aos cuidados intensivos, onde ficaram mais tempo do que e habitual com outras doenças.

Quanto ao perfil do doente, difere dos primeiros meses de 2020 para agora. Nos primeiros meses, eram sobretudo idosos os que precisaram de cuidados intensivos. Agora, as idades diminuíram e muitos dos doentes críticos são relativamente jovens e saudáveis.

Portugal com mais 13 mortes e 2.261 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 13 mortes e 2.261 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.658 mortes e 1.022.807 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 44.180 casos, menos 1.362 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 716 doentes, menos 17 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 148 doentes, menos 3.

Os dados indicam ainda que mais 3.610 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 960.969 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.