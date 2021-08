Quinze cães mortos a tiro na Austrália para evitar transmissão do coronavírus 

Pelo menos 15 cães foram mortos a tiro no condado de Bourke Shire, na Austrália, numa medida imposta pelo Governo local para evitar a transmissão da covid-19.

Os cães estavam num canil do Executivo local à espera para serem realojados num abrigo para animais, em Cobar, a cerca de 160 quilómetros de Bourke, em Nova Gales do Sul.

Contudo, o Governo de Bourke Shire decidiu que os cães deviam ser mortos para evitar que os voluntários do abrigo se deslocassem ao canil, de modo a proteger os funcionários e a comunidade da transmissão do novo coronavírus.

A administração local justificou-se com a recomendação de "impedir que pessoas de outras comunidades entrassem em Bourke, tendo em conta o nível de vulnerabilidade da comunidade" face à covid-19.

Nos últimos dias, Cobar não registou casos de covid-19 com origem local. Já em Bourke, há sete casos ativos da doença.

Perante a polémica e as críticas que surgiram após o caso ser conhecido, o Governo local reagiu e justificou a decisão através de um comunicado.

De acordo com o The Sidney Morning Herald, o Governo de Bourke Shire afirmou que a decisão foi tomada devido ao facto de o canil, onde estavam os cães, estar no limite, que dois deles tinham sido agressivos com os funcionários e que não havia um abrigo para onde irem.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades.