Covid-19. "Temos que manter a máscara devido à realidade pandémica"

Com a vacinação a avançar e com o levantamento de restrições, o Governo manteve a obrigatoriedade do uso de máscara na rua, pelo menos, até setembro. Porém, o vice-presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão considera prematuro aliviar a obrigatoriedade referente ao uso de máscara, no âmbito da pandemia.

Esta medida preventiva resulta da "realidade pandémica", avisa Jaime Pina, da Fundação Portuguesa do Pulmão, mais concretamente, "da presença da variante delta", que detém um risco de transmissibilidade superior à variante inicial.

"Com esta variante delta, cada pessoa infetada, infeta sete a nove pessoa", reforçando a proporção da transmissão desta variante.

Jaime Pina relembra que a vacina contra a covid-19 é uma forma de prevenção, tendo impacto na taxa de mortalidade, todavia não é solução para erradicar o novo coronavírus. Os vacinados podem ser portadores do vírus.

O vice-presidente acrescenta que a própria situação epidemiológica em Portugal não permite o abandono da máscara. Portugal tem uma elevada incidência de casos, de 310 casos por 100.000 habitantes.

"Ainda é prematuro pensar em abandonar a máscara".

