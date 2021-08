Pastor australiano impedido de se despedir da tia cria tributo com ovelhas

Um pastor australiano impedido de estar presente no funeral da tia devido ao confinamento no estado de Nova Gales do Sul decidiu prestar um tributo especial em sua memória e usou ovelhas para formar um coração, imagem que foi transmitida durante as cerimónias fúnebres.

O aumento de casos de covid-19 levou as autoridades australianas a prolongarem o confinamento e a apertarem as medidas de restrição, razão pela qual o pastor não conseguiu viajar de Guyra até Brisbane para o funeral da tia, que faleceu depois de uma batalha de dois anos contra um cancro.

“Especialmente nestes tempos de covid, ninguém está preparado para a dor (…), nem para não poder estar presente. É muito difícil”, afirma Ben Jackson, citado pelo jornal britânico The Guardian.

A criação do coração foi filmada por drone e enviada para a família, que a transmitiu durante o funeral.

“Quando vi [o resultado], devo admitir que me emocionei. Foi muito bom poder ter feito parte da despedida. Certamente era algo que ela teria amado e apreciado”, conta.