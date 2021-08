Covid-19. Pressão sobre serviços de saúde poderá aumentar nas próximas semanas

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira, pelo relatório das linhas vermelhas para a covid-19, existe uma elevada intensidade de atividade epidémica, com tendência estável a nível nacional, mas com provável tendência crescente na região Centro, nos grupos etários dos 10 aos 29 anos e acima dos 65 anos de idade.

Nos hospitais, a pressão sobre os cuidados de saúde apresenta uma "tendência estável a crescente", segundo o Relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas para a covid-19, divulgado pela Direção-Geral de Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.

A mortalidade por covid-19, apesar de estar estável, continua "acima do valor de referência", tendo sido registadas 14 mortes.

Com "a actividade epidémica de elevada intensidade", os casos estão com "tendência a nível nacional", à exceção da região do Algarve, onde se observa uma incidência superior, no limiar de 480 casos em 14 dias por 100.000 habitantes, ou seja 720.

Recorde-se que, na última semana, pelo menos 95% dos casos de infeção por covid-19 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, rastreados e isolados todos os contactos em 81% dos casos.

A variante delta, inicialmente associada à Índia, continua a representar praticamente todas as infeções, ainda é a dominante a norte, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve.

A manter-se este quadro, a atividade epidémica na população sénior, apesar de ser a mais vacinada, e a pressão nos Serviços de Saúde poderão vir a agravar-se nas próximas semanas.

