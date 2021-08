Hospital de campanha do São João desmontado um ano e meio depois

Foi desmontado esta segunda-feira o hospital de campanha do INEM no Centro Hospitalar São João, no Porto.

A infraestrutura composta por tendas foi instalada no início da pandemia para fazer triagem do serviço de urgência e recebeu mais de 50 mil doentes.

No São João, já esta a ser preparado o plano de contigência para o inverno. Vai manter-se a triagem avançada e circuitos separados para quem tiver sintomas de doença respiratória.

O rastreio vai continuar a ser feito nos contentores.